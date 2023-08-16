توقيع 12 اتفاقية تعاون بين السعودية والشركات والبنوك الصينية.. في مجالات تطوير البُنى التحتية والتمويل

وأكد أن الاهتمام المتواصل من قادة البلدين يعزز العلاقة المثمرة بين السعودية والصين في القطاع الإسكاني والبلدي، ويأخذنا إلى مستويات جديدة من العمل المشترك، لاسيما في ظل رؤية السعودية 2030 والتي أحدثت نقلة نوعية فريدة في كل جوانب الحياة، والتي كان لها أثر فاعل في تفعيل استراتيجيات العمل على التطور البلدي والإسكاني، معربًا عن تطلعه من خلال الملتقى لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات تطوير البُنى التحتية للمدن والإسكان والتطوير العقاري والتمويل.