الجبير يلتقي وزير البيئة الهندي ويبحثان تعزيز التعاون في الحد من التغير المناخي

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، وزير البيئة والغابات وتغيّر المناخ بجمهورية الهند شيري بوبندر، على هامش حوار بيترسبيرغ للمناخ، الذي عُقد في ألمانيا.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف مجالات البيئة والمناخ، واستعراض مبادرات وجهود المملكة في الحد من آثار التغيُّر المناخي، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال حوار بيترسبيرغ للمناخ.
حضر اللقاء، كبير المفاوضين لاتفاقيات المناخ في المملكة خالد أبو الليف.