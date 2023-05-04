الجبير يلتقي وزير البيئة الهندي ويبحثان تعزيز التعاون في الحد من التغير المناخي

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، وزير البيئة والغابات وتغيّر المناخ بجمهورية الهند شيري بوبندر، على هامش حوار بيترسبيرغ للمناخ، الذي عُقد في ألمانيا.