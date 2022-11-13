أمين "شباب حائل": توجيه من أمير المنطقة للمشاركة بـ"منتدى مسك العالمي"

أكّد أمين عام مجلس شباب منطقة حائل الدكتور جمال الرويضي، أن مشاركة المجلس بفعاليات منتدى مسك العالمي في نسخته السادسة في العاصمة الرياض، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، التي تواكب احتفاليتها ذكرى مرور 10 سنوات على تأسيس مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، جاءت بتوجيهات ودعم ‏أمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد، وبمتابعة نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن؛ وذلك تعزيزاً للشراكة القائمة بين المجلس و"مسك" بما يخدم شباب وفتيات منطقة حائل.