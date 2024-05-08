تمتد للرياض والشرقية.. "الأرصاد": أمطارٌ رعديّة على أجزاءٍ من جازان ونجران

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة كذلك باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة كذلك باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة كذلك باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.