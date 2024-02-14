مكة المكرّمة وشرورة تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

وأوضح المركز أن مكة المكرّمة وشرورة سجّلتا أعلى درجة حرارة 32 ْمئوية، فيما سجلت السودة أقل حرارة بـ5 درجات فقط، فيما لا تزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، القصيم، حائل، تبوك والجوف؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الرياض والشرقية.