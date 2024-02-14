مكة المكرّمة وشرورة تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، ودرجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة.
وأوضح المركز أن مكة المكرّمة وشرورة سجّلتا أعلى درجة حرارة 32 ْمئوية، فيما سجلت السودة أقل حرارة بـ5 درجات فقط، فيما لا تزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، القصيم، حائل، تبوك والجوف؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الرياض والشرقية.
كما يستمر التوقع بتكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، ولا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاءٍ من مرتفعات منطقة تبوك (علقان- الظهر- جبل اللوز).
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في جدة وجازان ونجران والقنفذة 31 درجة، وبيشة 30 ْمئوية ووادي الدواسر 29 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 5 ْمئوية، تليها المجمعة وطريف 9 درجات، ثم تبوك والقريات والتنهات 10 درجات.