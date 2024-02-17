ضمن مشروع جودة الحياة.. "العتيبي" تطالب بإنشاء مراكز وجمعيات للمتقاعدين في مختلف مدن المملكة

وعن الخدمات التي يمكن أن تقدمها هذه المراكز والجمعيات، تقول "العتيبي": "أيضاً يمكن لهذه الهيكلة أن تشمل قسماً للتخطيط المالي؛ الذي يلعب دوراً هاماً في جودة حياة المتقاعدين؛ حيث كما يجب أن يكون هناك تخطيط مبكر للتقاعد وإدارة الموارد المالية بحكمة لتلبية احتياجات الحياة المستقبلية بطريقة مستدامة، أيضاً يجب أن يكون هناك تخطيط ولو أتى متأخراً بعد التقاعد من شأنه تحقيق الوفرة المالية للمتقاعد من خلال الإدارة المالية الجيدة لما تبقى له من راتبه المالي.. بالإضافة إلى كل ذلك، أقسام للصحة والرفاهية ومتابعة الاهتمام بالنظام الغذائي الصحي وممارسة التمارين الرياضية المناسبة، كما يجب أن يتمتعوا بدعم طبي ملائم والاطلاع على الفحوصات الدورية، وقسم يهتم بالرحلات والاستكشاف لأماكن جديدة في الوطن".