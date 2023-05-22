"الزامل": المملكة اتخذت خطوات إيجابية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الأعمال التجارية

جاء ذلك وسط حضور لافت لوفود الدول الأعضاء، حيث أكدت الدكتورة الزامل أن المملكة اتخذت خطوات إيجابية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الأعمال التجارية عبر مجموعة تدابير تنظيمية في مقدمتها النظام التجاري، وأنظمة الرهن التجاري، والامتياز، ومكافحة الغش، والعلامات التجارية، والتجارة الإلكترونية، والإفلاس، والشركات المهنية، كما أنشأت محاكم تجارية متخصصة، وأطلقت برنامج حماية الأجور، ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وتعديلات على نظام العمل وغيره لتطوير المنظومة التشريعية لتعزيز الحقوق في بيئة الأعمال، بالإضافة إلى ما حدده نظام العمل فيما يتعلق بساعات العمل وفترات الراحة للعمال. وأشارت إلى أن المملكة عضو في منظمة العمل الدولية، وقد صادقت على 18 اتفاقية للمنظمة.