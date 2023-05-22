"الزامل": المملكة اتخذت خطوات إيجابية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الأعمال التجارية

أكدت رئيس الوفد السعودي وعضو مجلس هيئة حقوق الإنسان د. الجوهرة بنت فهد الزامل، خلال أعمال الدورة العادية الحادية والعشرين للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في مدينة جدة
جاء ذلك وسط حضور لافت لوفود الدول الأعضاء، حيث أكدت الدكتورة الزامل أن المملكة اتخذت خطوات إيجابية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الأعمال التجارية عبر مجموعة تدابير تنظيمية في مقدمتها النظام التجاري، وأنظمة الرهن التجاري، والامتياز، ومكافحة الغش، والعلامات التجارية، والتجارة الإلكترونية، والإفلاس، والشركات المهنية، كما أنشأت محاكم تجارية متخصصة، وأطلقت برنامج حماية الأجور، ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وتعديلات على نظام العمل وغيره لتطوير المنظومة التشريعية لتعزيز الحقوق في بيئة الأعمال، بالإضافة إلى ما حدده نظام العمل فيما يتعلق بساعات العمل وفترات الراحة للعمال. وأشارت إلى أن المملكة عضو في منظمة العمل الدولية، وقد صادقت على 18 اتفاقية للمنظمة.
وأضافت الزامل: ومن الجهود المهمة كذلك إطلاق نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية اعتباراً من 19 يناير 2023م، وهو محفز للمنظومة التجارية وتنميتها، ويمتاز بالمرونة العالية لحماية الشركات، وتمكين القطاع الخاص للمساهمة بشكل رئيس في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ويسهل تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها، ويشجع الاستثمار الجريء، ويعالج كافة التحديات التي تواجه الشركات العائلية وريادة الأعمال، وأتمتة الخدمات وتسهيل الإجراءات اللازمة لاستخراج السجلات التجارية، ويتكامل ما تقوم به وزارة التجارة مع ما يقوم به المركز السعودي للأعمال، لتسهيل رحلة العملاء.
وبينت الزامل انه في العام 2022، عملت المملكة على تطوير التشريعات والإجراءات، وذلك لتحفيز استقطاب الأفضل في العالم من الشركات التعليمية والمعاهد ومراكز التدريب في مجال التعليم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع الحلول الهادفة لمعالجة أي من التحديات بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وفيما يتعلق بتعزيز مشاركة المرأة في الأعمال التجارية، أشارت رئيسة وفد المملكة إلى أنه تم إنشاء إدارة لتمكين المرأة في سوق العمل تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف إيجاد مبادرات ومشاريع تدعم تمكين المرأة في سوق العمل السعودي، وتم إصدار السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة. وكنتيجة لجهود تمكين المرأة في سوق العمل، فقد ارتفعت حصة المرأة من 21.2% في عام 2017م إلى 34.7% في عام 2022م.
وابانت انه وفي سياق مكافحة عمالة الأطفال، فقد صدرت السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال في المملكة في أبريل 2021م، والتي تهدف لتوفير بيئة آمنة تدعم الطفولة للوصول إلى مجتمع يتمتع فيه الأطفال بجميع حقوقهم.
واختتمت كلمتها بأن المملكة مستمرة في ظل رؤية 2030 في تحسين حالة حقوق الإنسان بها في كافة المجالات، ومنذ إطلاق الرؤية و خطوات التعديل في الأنظمة التجارية والاقتصادية في المملكة لا تتوقف، حيث يتم ذلك كله بارتباط مباشر ووثيق بمعايير حقوق الإنسان وأفضل الممارسات الدولية، مع أهمية الحفاظ على ثوابت المملكة بما في ذلك الشريعة الإسلامية.