"الوطنية للإسكان" تُطلق "دار خزام" شمال الرياض بأسعار تبدأ من 350 ألف ريال

أطلقت الوطنية للإسكان مشروع دار خزام، أحد مشاريع المرحلة الأولى من ضاحية خزام في مدينة الرياض لمستحقي الدعم السكني، بالشراكة مع شركة "دار" للتطوير العقاري، وضمن الجهود المبذولة بالتعاون مع القطاع الخاص في توفير المزيد من المشاريع السكنية المتكاملة، والسعي في تقديم خيارات متنوعة تلبي تطلعات الأسر السعودية.