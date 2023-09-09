يوم قال الابن لخاله: "خذ معك الذهب إلى قبرك".. "العمري": يطالب بوضع نظام يحدد زمنًا لتقسيم التركة حتى لا تتضرر الورثة

وفي مقاله "تأخر قسمة الميراث زلزال يهدم الكيانات الأسرية" بصحيفة "الجزيرة"، يقول العمري: "الميراث الذي يخلفه المتوفى سواء من العقار أو المال وغيرها تنتقل ملكيته شرعاً للورثة ما لم يكن هناك وصية وقف أو تصفية دين، ومن حين يموت صاحبه ينتقل ملكُه للورثة بحسب أنصبتهم المقدرة شرعاً، وفي الوقت الذي يبادر فيه بعض الوكلاء الشرعيين إلى تقسيم التركة، نجد أن البعض يتهاون ويتساهل في ذلك ويؤخرها بقصد أو بغير قصد، مما يفضي بهذا التأخير إلى النزاع والشقاق بين الورثة، وتكثر المشكلات وتزيد الخلافات بين الأقارب جراء عملية التأخير والمماطلة حتى تصل إلى ساحات القضاء، وحتى كتابة هذا المقال كنت أتحدث مع رجل عن بعض ميراث والده الذي توفي قبل ما يقرب من الأربعين عاماً، وقال: إن ميراث والده لم يتم تصفيته بالكامل حتى الآن، وقد توفي عدد من الورثة بعد والدهم ولا يزال الإرث معلقاً مماطلة وتساهلاً من القائمين على الميراث رغم استحقاق عدد من الوارثين".