هيئة "الغذاء والدواء" تطوّر آلية الرقابة الذاتية للمنشآت

ويمكن للمختصين في هذه المنشآت الدخول للخدمة من خلال الرابط: (https://selfassessment.sfda.gov.sa/#)، ومن ثم إنشاء حساب (في حال عدم التسجيل المسبق بالمنصة) عبر تسجيل البيانات والمعلومات الرئيسية للمنشأة وحفظها في النظام، وبعد ذلك يتم تسجيل الدخول بالمنصة وتعبئة نموذج التقييم الذاتي بشكل دوري وإرساله إلكترونيًا.