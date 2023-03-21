وكالة شؤون المسجد النبوي تكثّف جهودها استعداداً لشهر رمضان

ويستمر العمل في تنظيم مواعيد الصلاة في الروضة الشريفة عبر تطبيق (نسك)، ويكون الدخول للروضة الشريفة للرجال والنساء لحملة التصاريح من الساحات الجنوبية مقابل باب (37)، وتكون مواعيد تفويج الرجال والنساء حملة التصاريح للروضة الشريفة على النحو التالي: من 1 رمضان إلى 19 رمضان من الساعة 2:30 صباحاً إلى صلاة الفجر للرجال، ومن بعد صلاة الفجر إلى الساعة 11 صباحاً للنساء، ومن الساعة 11:30 صباحاً إلى صلاة العشاء للرجال، ومن الساعة 11 مساءً إلى الساعة 2 صباحًا للنساء.

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