"الأرصاد" ينبه 9 مناطق : أمطار رعدية وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة العرضيات والقنفذة والمظيلف، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة وأمطارًا رعدية على ثول وجدة ورابغ حتى الساعة التاسعة صباحًا، وكذلك تشهد الكامل وخليص أمطارًا متوسطة إلى غزيرة وتساقط للبرد وسيول حتى الخامسة صباحًا.