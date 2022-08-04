"الأرصاد" ينبه 9 مناطق : أمطار رعدية وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المدينة المنورة وعسير وحائل والجوف وتبوك ونجران ومكة المكرمة والرياض والحدود الشمالية.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن منطقة عسير تشهد استمرار أمطار وضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد البرك والقحمة أتربة مثارة وأمطارًا رعدية حتى الساعة التاسعة صباحًا.
ونبه المركز حائل بأنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة حائل والحائط والسليمي والشنان والغزالة والمستجدة وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة العرضيات والقنفذة والمظيلف، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة وأمطارًا رعدية على ثول وجدة ورابغ حتى الساعة التاسعة صباحًا، وكذلك تشهد الكامل وخليص أمطارًا متوسطة إلى غزيرة وتساقط للبرد وسيول حتى الخامسة صباحًا.
ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة المعظم وتبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.
وتشهد المدينة المنورة أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة العيص وبدر وينبع وينبع النخل، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مع تساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة المهد حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وتشهد منطقة الجوف أيضًا أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبو عجرم ودومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.
ونبه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الخرخير وشرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الرياض أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأفلاج والرين والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة حزم الجلاميد وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة.