صندوق الاستثمارات العامة يطلق برنامج تنمية المحتوى المحلي لتحفيز المزايا التنافسية والابتكارية

وقال رئيس إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة جيري تود بهذه المناسبة: "إن إطلاق برنامج تنمية المحتوى المحلي يأتي تماشيًا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للمساهمة في تمكين القطاع الخاص وازدهاره، حيث ستدعم هذه الخطوة جهود المملكة تجاه المحتوى المحلي وزيادة فاعليته كرافد أساسي من روافد التنمية في الاقتصاد الوطني، ونفخر بكوننا جزءًا من هذه الجهود؛ حيث يعمل الصندوق على المساهمة بتعزيز المحتوى المحلي لمشاريع شركات الصندوق في مراحل أعمالها كافة؛ بهدف تمكين مشاركة القطاع الخاص من خلال الفرص المطروحة عبر سلسلة القيمة، الأمر الذي من شأنه تطوير القدرات المحلية ومنافستها على المستوى الإقليمي والعالمي بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030".