الموافقة على فتح بوابات سد وادي حلي جنوب القنفذة

كشف مديرُ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي، عن موافقة الوزارة على فتح بوابات سد وادي حلي بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة؛ لتصريف 40 مليون متر مكعب مع زيادة معدل التصريف 10 أمتار مكعبة/ ثانية، وذلك لمدة 46 يومًا لدعم الأنشطة الزراعية، وذلك لري المزارع على امتداد الوادي وزيادة الغطاء النباتي.
وأشار إلى أنه حاليًّا تمّ تشكيل لجنة من الجهات المختصة لاستكمال مسح الوادي، والتأكُّد من خلوّه من أي عوائق، ومن ثم تحديد موعد لفتحه مع التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضحت الوزارة أن السعة التخزينية للسد تبلغ "254" مليون متر مكعب، ويبلغ ارتفاعه "57" مترًا، فيما يبلغ طوله عن القمة "384" مترًا، ويبلغ طوله "179" مترًا؛ حيث زود بأربع بوابات للتصريف حسب مناسيب المياه.
يُذكَر أن سد وادي حلي أنشئ في عام 1431هـ، ويعتبر من السدود المهمة في جنوب غرب المملكة بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة، ويعتبر من النوع الخرساني، وخُصص لتأمين مياه الشرب؛ حيث أقيمت عليه محطة تنقية لإمداد المياه لمدن "مكة المكرمة، القنفذة، الليث، محايل عسير"، بطاقة إنتاجية تصل إلى "100" ألف متر مكعب يوميًّا، وبإجمالي قدرة تصل إلى "36.5" مليون متر مكعب سنويًّا.