الموافقة على فتح بوابات سد وادي حلي جنوب القنفذة

يُذكَر أن سد وادي حلي أنشئ في عام 1431هـ، ويعتبر من السدود المهمة في جنوب غرب المملكة بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة، ويعتبر من النوع الخرساني، وخُصص لتأمين مياه الشرب؛ حيث أقيمت عليه محطة تنقية لإمداد المياه لمدن "مكة المكرمة، القنفذة، الليث، محايل عسير"، بطاقة إنتاجية تصل إلى "100" ألف متر مكعب يوميًّا، وبإجمالي قدرة تصل إلى "36.5" مليون متر مكعب سنويًّا.