شركة أمان الاستثمار تطلق مشروع "# أرمال _ النرجس 43" استكمالاً لسلسلة مشاريعها العقارية الواعدة

وصرحت شركة أمان الاستثمار ممثلة برئيسها التنفيذي منصور بن عبدالله الحميد بأن مشروع أرمال النرجس صُمم وفق أحدث التقنيات الذكية التي تجعل منها الأفضل على مستوى مشاريع الإسكان الحديثة ذات الطابع المعماري الفريد في السعودية، مشيرًا إلى أن أنهم كمطورين للمشروع عملوا على إيجاد بيئة ملائمة للسكن، ذات موقع مميز؛ وهو ما يُوفِّر جميع الخدمات والأمان التي يحتاج إليها السكان.