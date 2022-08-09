شركة أمان الاستثمار تطلق مشروع "# أرمال _ النرجس 43" استكمالاً لسلسلة مشاريعها العقارية الواعدة

تدشن غدًا شركة أمان الاستثمار باكورة مشاريعها شمال الرياض؛ وذلك بإطلاقها مشروعها الأول "أرمال النرجس43" ضمن سلسلة مشاريع أرمال السكنية تحت مظلة وزارة الإسكان، الذي تهدف من خلاله إلى منح مستفيديها "شقق تمليك بأسعار مرنة ومناسبة".
المشروع عبارة عن مجمع سكني، بُني بمعايير عالمية، تضمن لسكانه جودة حياة تتواءم مع متطلبات العصر؛ إذ يتضمن (106) وحدات سكنية (شقق) بتصاميم هندسية فريدة، تتضمن سبعة نماذج مختلفة، تُشبع رغبات المستفيدين وسط العديد من الخدمات والمرافق والمسطحات الخضراء التي تزين المشروع. ويمكن للمستفيدين حجز الوحدات من خلال زيارة مركز البيع في سكني.
وصرحت شركة أمان الاستثمار ممثلة برئيسها التنفيذي منصور بن عبدالله الحميد بأن مشروع أرمال النرجس صُمم وفق أحدث التقنيات الذكية التي تجعل منها الأفضل على مستوى مشاريع الإسكان الحديثة ذات الطابع المعماري الفريد في السعودية، مشيرًا إلى أن أنهم كمطورين للمشروع عملوا على إيجاد بيئة ملائمة للسكن، ذات موقع مميز؛ وهو ما يُوفِّر جميع الخدمات والأمان التي يحتاج إليها السكان.
وتهدف أمان للاستثمار منذ تأسيسها في عام 2010 لتوظيف خبرتها في مجال التطوير والتسويق العقاري في مواكبة تطلعات رؤية السعودية 2030؛ لتساهم في تحقيق أهدافها ومرتكزاتها من خلال تطوير مشاريع نوعية، تصب في خدمة المدن والمحافظات.
ويمكن الاطلاع على مستجدات المشروع من خلال: الرابط