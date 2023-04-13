تعمل المملكة على إقراره.. ما المكاسب الإقليمية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية؟

ومن القناعات التي تحظى بالإجماع، أن إقرار الحل السياسي الشامل في سوريا؛ سيعود على منطقة الشرق الأوسط بالعديد من المكاسب الإقليمية، التي تُعزز أمن كل دولها؛ فحل الأزمة السورية سيؤدي إلى تكثيف الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب، والقضاء على التنظيمات الإرهابية، خصوصًا تنظيميْ "داعش"، و"القاعدة" الإرهابييْن، اللذيْن ينتشران في بعض الأراضي السورية، ويوفران ملاذات إيواء وتدريب لعناصرهما، ويستهدفان دول المنطقة كأولوية أولى في أنشطتهما الإرهابية.