تعمل المملكة على إقراره.. ما المكاسب الإقليمية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية؟

تنهض المملكة بدور فاعل ومؤثر في خدمة القضايا العربية.. وعلى صعيد الأزمة السورية؛ ساهمت المملكة منذ تفجر الأزمة في 2011م، ودفعت في اتجاه إيجاد حل سياسي للأزمة، آملة تجنيب سوريا وشعبها والمنطقة المزيد من التداعيات المدمرة للحرب الأهلية، التي شهدها هذا البلد.؛
ولا تزال المملكة تتمسك بموقفها المبدئي القائم على خيار الحل السياسي، وانطلاقًا منه دعا وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، نظيره السوري فيصل المقداد إلى زيارة المملكة؛ لمناقشة جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة.
وتركزت مباحثات الوزيرين أمس على بحث خيار الحل السياسي، في الإطار الذي يحافظ على وحدة أراضي سوريا وسلامتها، ويحقق أمنها واستقرارها، ويحافظ على هويتها العربية، ويعيد الوئام لشعبها، واتفق الجانبان على ثلاثة قضايا منها "تهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم"، وهذه قضية بالغة الأهمية لتعلقها بحوالى 6.8 ملايين سوري يعيشون كلاجئين في جميع أنحاء العالم؛ وفقًا لتقدير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ومن القناعات التي تحظى بالإجماع، أن إقرار الحل السياسي الشامل في سوريا؛ سيعود على منطقة الشرق الأوسط بالعديد من المكاسب الإقليمية، التي تُعزز أمن كل دولها؛ فحل الأزمة السورية سيؤدي إلى تكثيف الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب، والقضاء على التنظيمات الإرهابية، خصوصًا تنظيميْ "داعش"، و"القاعدة" الإرهابييْن، اللذيْن ينتشران في بعض الأراضي السورية، ويوفران ملاذات إيواء وتدريب لعناصرهما، ويستهدفان دول المنطقة كأولوية أولى في أنشطتهما الإرهابية.
وسيترتب على إقرار الحل السياسي في سوريا أيضًا، ووقف عمليات تهريب المخدرات، التي تستهدف دول المنطقة بأطنان من المواد المخدرة، كما سيمكّن مؤسسات الدولة السورية من استعادة السيطرة على أراضيها، وإنهاء تواجد الدول الأجنبية على التراب السوري، بما ينجم عنه من إخلال بموازين القوى في المنطقة.
وتُعَد هذه المكاسب الإقليمية جزءًا من المزايا التي سيحققها إقرار الحل السياسي الشامل في سوريا، الذي تعمل المملكة على تحقيقه، وفي سبيل الوصول إليه دعت وزير خارجية سوريا إلى زيارتها لمناقشته.