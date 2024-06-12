أضاع "تحويشة" الحياة وانتظر 20 عامًا.. هكذا تحقّق حلم حاج ماليزي مع فرصة العمر

كان حلم صفوان الوحيد منذ شبابه هو أداء فريضة الحج، قبيل تقاعده، قدّم طلبًا للحصول على فرصة الحج معتقدًا أن الأمر لن يستغرق سوى عام أو عامين، وسيتزامن تقاعده مع حصوله على مبلغ حينها سيتمكّن من تحقيق حلمه الكبير، ولكن الأعوام مرّت عامًا بعد آخر، وهاهو موعد التقاعد قد حان، واستمرّ ينتظر فرصة الحج لمدة عشرين عامًا دون أن يتمكّن من تحقيق هذا الحلم، ومما زاد الأمر تعقيدًا تناقص مدخّراته سنة بعد أخرى بسبب مواجهة متطلّبات الحياة ومصاريف أسرته التي لا تنتهي، حتى لم يعد يملك شيئًا حاليًّا.