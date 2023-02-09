عملية ناجحة لاستئصال زائدة دودية لمريض في العقد الثالث بمستشفى حقل العام

تمكّن فريق طبي جراحي بمستشفى حقل العام التابع لصحة تبوك من علاج مريض في العقد الثالث من العمر يعاني آلام شديدة بمنطقة البطن حيث تبين ‫بعد الكشف الطبي وعمل الفحوصات اللازمة وجود زائدة دودية ما استدعى التدخل الجراحي الفوري.