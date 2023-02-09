عملية ناجحة لاستئصال زائدة دودية لمريض في العقد الثالث بمستشفى حقل العام

تمكّن فريق طبي جراحي بمستشفى حقل العام التابع لصحة تبوك من علاج مريض في العقد الثالث من العمر يعاني آلام شديدة بمنطقة البطن حيث تبين بعد الكشف الطبي وعمل الفحوصات اللازمة وجود زائدة دودية ما استدعى التدخل الجراحي الفوري.
وأدخل المريض قسم العمليات لإجراء العملية الجراحية لاستئصال الزائدة الدودية بواسطة المنظار وتمت العملية بالنجاح ولله الحمد، حيث بلغ طول الزائدة الدودية 6 سم، واستغرق إجراء العملية قرابة الساعة وخرج المريض وهو يتمتع بصحة جيدة.
يُذكر أن مستشفى حقل العام خلال الشهرين الماضيين أجرى أكثر من 33 عملية روتينية و23 عملية اليوم الواحد.