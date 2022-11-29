"الصناعة" تصدر 79 ترخيصاً صناعياً خلال سبتمبر 2022

وأوضح التقرير أن الرخص الجديدة توزعت على 12 منطقة إدارية، تصدرتها منطقة الرياض بـ 28 رخصة، تلتها المنطقة الشرقية بـ 15 رخصة، ومنطقة مكة المكرمة بـ 10 رخص، ومنطقة المدينة المنورة بـ 9 رخص، ومنطقة القصيم بـ 8 رخص، ومنطقة عسير بـ 3 رخص، في حين سجلت مناطق جازان، وحائل، و الباحة، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف رخصة واحدة لكل منهما.