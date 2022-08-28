"إتقان" تبدأ التسويق للمرحلة الثانية للبيع في مخطط درب الحرمين بجدة

كما يضم المخطط أكبر حديقة مركزية في مدينة جدة، إضافة إلى 14 حديقة أخرى بمساحات مختلفة، ويكتسب المخطط أهمية كبرى؛ لوقوعه وسط مدينة جدة في منطقة المطار القديم بالقرب من محطة قطار الحرمين، مما يؤهله إلى أن يكون بوابة للحرمين الشريفين، ويتمم ذلك وقوعه بالقرب من أهم المواقع الحيوية في المدينة كجامعة الملك عبدالعزيز، ومستشفى جدة، وأهم المراكز التجارية والمدارس، مما يجعله مركزًا استثماريًا وسكنيًا واعدًا.