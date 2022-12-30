"نزهة تنتهي بوفاة".. صاعقة رعدية تصرع شابًا وتصيب مرافقين بالمخواة

وكانت قد أُطلقت الجهات المختصة عدة تحذيرات من الخروج وقت الأمطار والصواعق الرعدية، ودعت للاحتراز للسلامة بعدم استخدام الهاتف الجوال والبحث عن مكان آمن ومنها السيارات أو المباني، وعدم اللجوء إلى المباني غير المحمية أو الأشجار المنعزلة الواقعة على قمم التلال أو الخيام أو الاقتراب من أسلاك الأسوار المعدنية.