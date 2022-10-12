"الإسلامية" تحصد جائزتين بمعرض جيتكس بمجال البرامج والتطبيقات والخدمات الإلكترونية

وبيّنت "القاسم" أنّ حصد هذه الجوائز يواكب التطور الكبير في الخدمات الرقمية التي قدمتها الوزارة بمتابعة ودعم الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد أهمية مواكبة التقنية في تقديم الخدمات للمستفيدين، مشيرة إلى أن ذلك يأتي تحقيقًا للدعم المنقطع النظير الذي قدّمته القيادة الرشيدة التي وضعت نصب عينيها أنْ تكون المملكة نموذجًا رائعًا في تقديم الخدمات الرقمية للمواطن والمقيم والزائر والجهات الحكومية والخاصة.