"الإسلامية" تحصد جائزتين بمعرض جيتكس بمجال البرامج والتطبيقات والخدمات الإلكترونية

حصدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، جائزتين عالميتين في فئة الإنجازات الاستثنائية في مجال البرامج والتطبيقات والخدمات الإلكترونية من خلال المشاركة بمشروع التعليم الافتراضي ثلاثي الأبعاد متعدّد اللغات للحج والعمرة، وفي فئة القيادة في مجال التحول الرقمي "جوائز الإنجاز الشخصي".
ويأتي فوز الوزارة ممثلةً في وكيلة التخطيط والتحول الرقمي الدكتورة ليلى بنت حمد القاسم، وهي عبارة عن جوائز تقديرية متعددة القطاعات تسلّط الضوء على الإنجازات التكنولوجية الهامة في المنطقة، مقدمة من مجلة الأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا الشريك الرسمي لمعرض جيتكس دبي 2022.
وجرت مراسم تسليم الجائزتين اليوم بمقرّ معرض جيتكس في مدينة دبي، وبحضور الدكتورة القاسم، ومدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات عبدالله بن منصور الخزيم بمعرض جيتكس؛ حيث سلم الجوائز المدير التنفيذي والناشر لمجلة الأعمال في الشرق الأوسط MEA السيد كينيث ميتشن BUSINESS، وبحضور عدد من وسائل الإعلام.
وفي تصريح صحفي أكدت الدكتورة القاسم أن الوزارة هي الجهة الحكومية الوحيدة التي حصلت على هذه الجوائز، وهي ضمن سلسلة من الجوائز التي حصلت عليها سابقًا وتفوّقت الوزارة في تقديم الخدمات الإلكترونية ولله الحمد، وهو بلا شك تتويج لدعم القيادة الرشيدة ومواكبة لرؤية المملكة 2030 التي تعمل الوزارة على تنفيذ مستهدفاتها بكل دقة وتفان.
وبيّنت "القاسم" أنّ حصد هذه الجوائز يواكب التطور الكبير في الخدمات الرقمية التي قدمتها الوزارة بمتابعة ودعم الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد أهمية مواكبة التقنية في تقديم الخدمات للمستفيدين، مشيرة إلى أن ذلك يأتي تحقيقًا للدعم المنقطع النظير الذي قدّمته القيادة الرشيدة التي وضعت نصب عينيها أنْ تكون المملكة نموذجًا رائعًا في تقديم الخدمات الرقمية للمواطن والمقيم والزائر والجهات الحكومية والخاصة.
من جانبه أكد السيد كينيث ميتشن، المدير التنفيذي والناشر لمجلة الأعمال في الشرق الأوسط؛ أن المشروع التقني لتعليم الحج والعمرة عبر الواقع الافتراضي بأربع لغات عالمية، والذي نفذته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، هو فريد من نوعه ويخدم شريحة كبيرة في العالم، ويترجم التطور الهائل الذي تشهده المملكة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مؤكدًا تقديره للجهود التي تبذلها المملكة في ضوء رؤية 2030 التي أبهرت الجميع ووفرت الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية.
يشار إلى أن تطبيق تعليم الحج والعمرة عبر تقنية الواقع الافتراضي متعدد اللغات والبيئات، يوفر بيئة افتراضية تحاكي الواقع الجغرافي والترتيب الزمني لمناسك الحج والعمرة، ويعمل على مختلف الأنظمة الحاسوبية، كما أنه لا يحتاج إلى الاتصال بالإنترنت، ويهدف إلى مساعدة الحجاج والمعتمرين على تفادي الأخطاء في المناسك وتذليل العقبات التي قد تعترضهم.