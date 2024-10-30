مزاد المدينة المنورة الأول للإبل بمحافظة الحناكية.. الشهر المقبل

يذكر أن المحافظة تخدم جميع ملاك الإبل لوقوعها على طريق المدينة المنورة -القصيم- حائل، وتتوسط عدة مناطق، وهي حلقة الاتصال بين منطقة المدينة المنورة ومنطقة القصيم، حيث توجد في الجزء الشمالي الشرقي من منطقة المدينة المنورة، ويحدها من الشمال منطقة حائل، ومن الشرق منطقة القصيم، ومنطقة الرياض، ومن الجنوب محافظة المهد، ومن الغرب محافظة خيبر وتبعد نحو 108 كم شمال شرق المدينة المنورة.