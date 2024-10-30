مزاد المدينة المنورة الأول للإبل بمحافظة الحناكية.. الشهر المقبل

ينطلق في السابع من شهر نوفمبر القادم مزاد المدينة المنورة الأول للإبل في محافظة الحناكية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمهتمين بالموروث من داخل وخارج المنطقة.
ويضمّ المهرجان الذي يستمر 10 أيام، العديد من المواقع في مقدمتها مواقع الإبل والمزادات التي تتم بشكل يومي، وعروضًا لعرض الإبل، وسوقًا للأسر المنتجة، إلى جانب مشاركة للعيادات البيطرية، وعدداً من الجهات الحكومية بمعارض خاصة تقدم خدماتها العامة لزوار المزاد.
وحرصًا على جودة المزادات التي تقام بالمحافظة, تفقد محافظ الحناكية مبارك بن عطاالله المورقي اليوم, موقع المزاد للاطلاع على سير العمل، والتخطيط التنظيمي، والمسارات والطرق والبوابات، وجميع ما يحتاجه الموقع من بنية تحتية متكاملة, موجهًا بتسخير جميع الإمكانات مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية ، لإظهار المزاد بما يتناسب مع الحدث، ويخدم ملاك ومحبي الإبل.
يذكر أن المحافظة تخدم جميع ملاك الإبل لوقوعها على طريق المدينة المنورة -القصيم- حائل، وتتوسط عدة مناطق، وهي حلقة الاتصال بين منطقة المدينة المنورة ومنطقة القصيم، حيث توجد في الجزء الشمالي الشرقي من منطقة المدينة المنورة، ويحدها من الشمال منطقة حائل، ومن الشرق منطقة القصيم، ومنطقة الرياض، ومن الجنوب محافظة المهد، ومن الغرب محافظة خيبر وتبعد نحو 108 كم شمال شرق المدينة المنورة.