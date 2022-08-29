"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية ورياح نشطة مع تدنٍّ في الرؤية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء.