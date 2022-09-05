"تعليم الشمالية" يُعلن بدء استقبال طالبات تحديد المستوى للطالبات

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة الاختبارات والقبول "بنات" اليوم عن بدء استقبال طلبات تحديد المستوى للطالبات الراغبات في الالتحاق بالتعليم لغرض إكمال الدراسة وليس منح وثيقة دراسية للعام الدراسي 1444هـ، وذلك في مقر الإدارة النسائية بعرعر.
واستهدفت من ذلك الطالبة المنقطعة التي لم تحصل على فرصة التعليم النظامي، والطالبة المنقطعة عن الدراسة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وحددت إدارة الاختبارات مواعيد لاستقبال الطالبات ليكون اليوم وغداً للمرحلة الابتدائية، ويومي الأربعاء والخميس القادمين للمرحلة الثانوية.