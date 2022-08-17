"أمانة الرياض" تصدر مؤشر أعمال الحفريات والبلاغات والشكاوى خلال النصف الأول لـ 2022

أصدرت أمانة الرياض مؤشرات أداء الجهات الخدمية في مدينة الرياض خلال النصف الأول من 2022 مع مقارنتها بالفترة ذاتها من عام 2021، الذي يهدف إلى تحسين تجاوب الجهات الخدمية مع بلاغات وشكاوى المواطنين.
وأوضحت الأمانة إلى أن إجمالي رخص الحفريات خلال الستة أشهر الأولى من عام 2022، بلغ 49.8 ألف، فيما كان الإجمالي خلال الفترة نفسها 2021، 43 ألفاً و400 رخصة.
وأضافت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن أكثر الشركات إصداراً لرخص الحفر هي: شركة المياه الوطنية 24.327 ألف مقارنة بـ 19.991 في 2021، تليها الشركة السعودية للكهرباء 21.272 ألف مقارنة بـ 19.487 في الفترة نفسها من 2021، فيما حلت وزارة النقل في ذيل القائمة بـ 27 رخصة حفريات مقارنة بـ 24 في 2021، تسبقها إدارة مرور الرياض بـ 76 رخصة مقارنة بـ 26 في العام السابق.
وتصدّرت شركة المياه الوطنية كذلك أكثر الجهات مخالفة في جودة تنفيذ الحفريات، تليها مركز مشاريع مدينة الرياض، ثم الشركة السعودية للكهرباء، ثم الاتصالات المتكاملة.