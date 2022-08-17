"أمانة الرياض" تصدر مؤشر أعمال الحفريات والبلاغات والشكاوى خلال النصف الأول لـ 2022

وأضافت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن أكثر الشركات إصداراً لرخص الحفر هي: شركة المياه الوطنية 24.327 ألف مقارنة بـ 19.991 في 2021، تليها الشركة السعودية للكهرباء 21.272 ألف مقارنة بـ 19.487 في الفترة نفسها من 2021، فيما حلت وزارة النقل في ذيل القائمة بـ 27 رخصة حفريات مقارنة بـ 24 في 2021، تسبقها إدارة مرور الرياض بـ 76 رخصة مقارنة بـ 26 في العام السابق.