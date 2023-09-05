"ملكية العلا" تصدر ملحقًا لإبراز المشهد الثقافي والتراثي الغني في المحافظة

ويستعرض الكتاب تراث العلا، وتأثيره ضمن الممالك العربية القديمة وما هو أبعد من المعالم الأثرية الشهيرة مثل مدينة الحِجر التاريخية، وكذلك الواحة الثقافية وغيرها من الحضارات، ويسلط الكتاب الضوء على أهم المكتشفات في العلا وخيبر وغيرها من المواقع. كما يستعرض عملية مسح للمشهد الأثري والتي تمّت من الجو وعلى الأرض وشملت أكثر من 22 ألف كيلومتر مربع.