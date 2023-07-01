تعرضت لتسمم بكتيري بالدم.. "طبية مكة" تنقذ حاجّة ماليزية سبعينية بالمنظار

وذكرت "الصحة" أن المريضة في وضع صحي مستقرّ، وبمتابعة مستمرة من الطاقم الطبي، مؤكدة أن مركز الكبد والمناظير المتقدمة بالمدينة الطبية ذو خبرة في إجراء تلك العمليات المعقّدة؛ نظير ما تمتلكه المدينة الطبية من كفاءات وإمكانيات عالية على أحدث مستوى، وذلك بدعم كبير توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ووزارة الصحة لخدمة المواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام، وتقديم كل ما من شأنه تسهيل الحصول على خدمة طبية متميزة ذات جودة أعلى.