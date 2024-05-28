بعد توقف لأكثر من 12 عاماً.. انطلاق أول رحلة تقل حجاجاً من دمشق إلى جدة

وقطعت السعودية، على غرار دول خليجية أخرى، علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفاراتها في 2012؛ احتجاجاً على استخدام القوة في قمع احتجاجات شعبية اندلعت عام 2011، وذلك قبل أن تتحول الاحتجاجات إلى نزاع مدمر.