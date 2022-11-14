معهد الإدارة يختتم أعمال الاجتماع الـ20 لمديري معاهد الإدارة العامة بدول مجلس التعاون

وأكد أن هذا الاجتماع إنما هو استكمال للجهود واللقاءات السابقة، وللتكامل مع العمل الخليجي المشترك، وبحثًا عن تحقيق تطلعات قادتنا وأوطاننا، وأن يكون سببًا في الارتقاء بواقع التنمية الإدارية في الخليج، وأن تكون مؤسساتنا الإدارية سباقة ورائدة في دعم منظومة العمل الحكومي والمساهمة بشكل كبير في دعم تنمية وتأهيل الموارد البشرية.