"الصحة": انخفاض معدل حالات الدرن بنسبة 21% في المملكة عام 2022

يُذكر أن الدرن يعد أحد أكثر الأمراض المعدية فتكاً في العالم، حيث يفقد كل يوم ما يقرب من 4000 شخص حياتهم بسبب مرض الدرن، فيما يُصاب ما يقرب من 28000 شخص بهذا المرض الذي يمكن الوقاية منه والشفاء منه، حيث أنقذت الجهود العالمية لمكافحة الدرن ما يقدر بنحو 63 مليون شخص منذ عام 2000م.