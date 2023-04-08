"المطرية الـ16" مستمرة.. "الحصيني": تتركز في 8 مناطق "غزيرة وحبات برد"

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس بلجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، إنه يتوقع -بحسب المرصد- استمرار الحالة الممطرة السادسة عشر، من اليوم السبت حتى صباح غد الأحد.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن تستمر الحالة "على أجزاء من مناطق: (مكة، والرياض، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران، والربع الخالي، وجنوب القصيم، والمدينة) بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة".
وأشار إلى أن الأمطار "قد تكون غزيرة على مرتفعات: (مكة، والباحة، وعسير وشرقها)، مع "حبات برد تمتد -إن شاء الله- إلى أجزاء من سلطنة عمان واليمن، ورياح مغبرة إلا أن يصرفها الله".