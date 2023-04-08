محليات

"المطرية الـ16" مستمرة.. "الحصيني": تتركز في 8 مناطق "غزيرة وحبات برد"

قال: متفاوتة من اليوم وحتى صباح غد.. "من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة"
الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني
الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني
سبق
سبق

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس بلجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، إنه يتوقع -بحسب المرصد- استمرار الحالة الممطرة السادسة عشر، من اليوم السبت حتى صباح غد الأحد.

وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن تستمر الحالة "على أجزاء من مناطق: (مكة، والرياض، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران، والربع الخالي، وجنوب القصيم، والمدينة) بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة".

وأشار إلى أن الأمطار "قد تكون غزيرة على مرتفعات: (مكة، والباحة، وعسير وشرقها)، مع "حبات برد تمتد -إن شاء الله- إلى أجزاء من سلطنة عمان واليمن، ورياح مغبرة إلا أن يصرفها الله".

الباحث في الطقس
الحالة الممطرة
عبدالعزيز الحصيني

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