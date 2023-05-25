أسلحة وذخائر ومبالغ مالية.. ضبط مواطن بتبوك حوّل منزله لـوكر لترويج الشبو والحشيش

قبضت دوريات الأمن بمنطقة تبوك على مواطن؛ لاتخاذه منزله وكرًا لترويج مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ومادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبِطَ بحوزته أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة حية وهواتف متنقلة ومبالغ مالية.
وتم توقيفه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغَ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.