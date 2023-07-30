"الخارجية": المملكة تُدين وتستنكر الهجوم الذي وقع في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان

وجدّدت الوزارةُ التأكيدَ على موقف المملكة الثابت والداعي لنبذ العنف والإرهاب أينما كان، معربةً عن تضامن المملكة التام ووقوفها إلى جانب باكستان وشعبها الشقيق في هذا الحدث الجلل.