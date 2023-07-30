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"الخارجية": المملكة تُدين وتستنكر الهجوم الذي وقع في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان
جدّدت التأكيد على موقف السعودية الثابت والداعي لنبذ العنف والإرهاب أينما كان
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الذي وقع في إقليم خيبر بختونخوا، شمال غربي باكستان، وأدّى لسقوط قتلى وجرحى.
وجدّدت الوزارةُ التأكيدَ على موقف المملكة الثابت والداعي لنبذ العنف والإرهاب أينما كان، معربةً عن تضامن المملكة التام ووقوفها إلى جانب باكستان وشعبها الشقيق في هذا الحدث الجلل.
وقدّمت الوزارةُ العزاءَ والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الباكستاني الشقيق، مع التمنّيات للمصابين بالشفاء العاجل.