"المركزي السعودي" يعلن عن فتح التسجيل في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية

وأشار البنك المركزي السعودي إلى أن التقديم للالتحاق ببرنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية قد بدأ، ويستمر حتى الخامس من شهر نوفمبر 2022م، حيث يتطلب أن يكون المتقدم سعوديَّ الجنسية، حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصصات المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد أو الإحصاء من جامعة سعودية أو دولية معتمدة بتقدير "جيد جداً" فأعلى أو ما يعادله، إضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية، وألّا يتجاوز العمر 27 عاماً، إلى جانب اجتياز الاختبارات والمقابلات السلوكية والفنية.