"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الشرقية والرياض والقصيم

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من منطقتَي الرياض والقصيم، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة على الأجزاء الساحلية من مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، كما لا تزال الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من مناطق: جازان وأبها والباحة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرّمة.