عاصفة قد تتحوّل لإعصار.. "الحصيني": "تيج" تتشكّل والبشرى لبلادنا في هذه الحالة

كشف الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، عن تشكُّل حالة مدارية في بحر العرب، مشيراً إلى أنه جرى تسميتها "تيج"، ويحتمل تصنيفها كعاصفة مدارية، حيث رياحها 50 عقدة (95 كم) تقريباً.
وأوضح "الحصيني"؛ أن احتمالية تسارع وتيرة رياح العاصفة "تيج-Tej" في تطوّرٍ متسارعٍ، ومن المحتمل تحولها إلى إعصار؛ حيث المسار حتى اليوم السبت بين ظفار العُمانية والمهرة اليمنية واحتمال تأثيرها على المملكة بتغيير مسارها.
وأبان، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه "لا يوجد تأثيرٌ على المملكة بشكلٍ مباشر؛ لكن متوقع أن تؤثر بشكلٍ غير مباشر؛ وذلك بكثرة الرطوبة التي تعد مادة السحاب، ومتى ما حدث ذلك فأبشروا بالخيرات على بلادنا -ان شاء الله-".