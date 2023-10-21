عاصفة قد تتحوّل لإعصار.. "الحصيني": "تيج" تتشكّل والبشرى لبلادنا في هذه الحالة

وأبان، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه "لا يوجد تأثيرٌ على المملكة بشكلٍ مباشر؛ لكن متوقع أن تؤثر بشكلٍ غير مباشر؛ وذلك بكثرة الرطوبة التي تعد مادة السحاب، ومتى ما حدث ذلك فأبشروا بالخيرات على بلادنا -ان شاء الله-".