"الجوازات" تتيح سداد رسوم إصدار وتجديد جواز السفر الإلكتروني عبر "أبشر"

وذكرت "الجوازات" أنه بإمكان المواطنين الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الدخول إلى منصة أبشر واختيار خدمة المدفوعات الحكومية من قائمة الخدمات، ثم اختيار دفع رسوم جديدة وتحديد قطاع الجوازات في تفاصيل السداد، ثم اختيار الخدمة المراد تنفيذها (إصدار جواز سفر، تجديد جواز سفر)، ثم اختيار المستفيد وتحديد مدة جواز السفر، واختيار طريقة الدفع بالطرق المتاحة، وفي حال وجود مخالفات مرورية يتم سدادها عن طريق قنوات البنوك المحلية المتاحة.