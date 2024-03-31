أمانة جدة: نعمل على تحديث نموذج النقل بالمواءمة مع الخطة الاستراتيجية للمدينة

كشفت أمانة محافظة جدة أنها تعمل حالياً على تحديث نموذج النقل بالمواءمة مع الخطة الاستراتيجية للمدينة، وذلك بالتنسيق مع هيئة تطوير جدة، وأكدت أنها تضع جميع الجهود الممكنة لتحسين تدفق حركة المرور والحد من الاختناقات في مناطق الازدحام.