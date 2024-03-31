أمانة جدة: نعمل على تحديث نموذج النقل بالمواءمة مع الخطة الاستراتيجية للمدينة

كشفت أمانة محافظة جدة أنها تعمل حالياً على تحديث نموذج النقل بالمواءمة مع الخطة الاستراتيجية للمدينة، وذلك بالتنسيق مع هيئة تطوير جدة، وأكدت أنها تضع جميع الجهود الممكنة لتحسين تدفق حركة المرور والحد من الاختناقات في مناطق الازدحام.
وأوضحت الأمانة تعقيباً على مانشرته سبق تحت عنوان "اختناق مروري يربك سكان 6 أحياء بشمال شرق جدة ويضطرهم إلى الإفطار في سياراتهم "أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تسهيل الحركة المرورية في مدينة جدة بشكل عام.
وفيما يتعلق بالأحياء المذكورة شرق طريق الأمير محمد بن سلمان السريع (الحرمين) فإنه يتوفر أربعة جسور تربطها بأحياء الجهة الغربية، من خلال جسر طريق الملك عبدالله، وجسر شارع فلسطين، وجسر شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (شارع التحلية)، وجسر طريق هدى الشام (بريمان).