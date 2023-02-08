شاهد.. أمير حائل ينزل لتكريم قارئ المسجد النبوي رافضًا صعوده المسرح

أبى الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود أمير منطقة حائل الرئيس الفخري لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة حائل، صعود شيخ القراء الشيخ إبراهيم بن الأخضر القيم أحد قراء المسجد النبوي، إلى خشبة مسرح التكريم بقوله: "يا شيخنا عفوًا أنا أنزلك"، ونزل للشيخ الأخضر، تقديرًا منه لأهل القرآن الكريم.