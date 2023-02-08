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شاهد.. أمير حائل ينزل لتكريم قارئ المسجد النبوي رافضًا صعوده المسرح

﻿ تقديرًا منه لأهل القرآن.. وتبرع بـ 500 ألف للوقف المساند لجمعية التحفيظ
شاهد.. أمير حائل ينزل لتكريم قارئ المسجد النبوي رافضًا صعوده المسرح
خالد السليمي
خالد السليمي

أبى الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود أمير منطقة حائل الرئيس الفخري لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة حائل، صعود شيخ القراء الشيخ إبراهيم بن الأخضر القيم أحد قراء المسجد النبوي، إلى خشبة مسرح التكريم بقوله: "يا شيخنا عفوًا أنا أنزلك"، ونزل للشيخ الأخضر، تقديرًا منه لأهل القرآن الكريم.

من جهة أخرى تبرع الأمير عبدالعزيز بن سعد بمبلغ (500 ألف ريال) للوقف المساند لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بحائل خلال رعاية الأمير حفل تيجان لتخريج 450 طالبًا وطالبة، كما شهد توقيع اتفاقيات شراكة بحضور وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ.

وكانت عدستا الزميلين أحمد المحسن ومحمد الخمسان، قد رصدتا ما جرى من حديث بين الأمير والشيخ الأخضر.

حائل
أمير حائل
الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود
جمعية تحفيظ القرآن الكريم

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