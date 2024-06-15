44 مبادرة.. "شؤون الأسرة" يكشف عن جهود المملكة للتسهيل على كبار السن لأداء النسك

أوضح مجلس شؤون الأسرة أن المملكة تهتم بكبار السن وتوليهم رعاية خاصة؛ لا سيما في مواسم الحج؛ حيث تقدم المبادرات لتسهيل أداء النسك وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة إليهم، ليُتموا مناسكهم بـ#يسر_وطمأنينة.
وأكد "شؤون الأسرة" بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن عدم إساءة معاملة كبار السن، أن برنامج خدمة ضيوف الرحمن يسعى إلى تقديم تجربة دينية بكفاءة عالية عبر 44 مبادرة لـ15 مليون حاج خلال العام 2025.
وأضاف أن مبادرة "طريق مكة" التي انطلقت في العام 2017، استهدفت تمكين كبار السن من الحجاج لاستكمال إجراءات دخولهم إلى المملكة من مطارات الدول القادمين منها والتي بلغت 11 مطارًا من 7 دول، وبلغ عدد المستفيدين من المبادرة 617 ألفًا و756 حاجًّا.
ولفت إلى أن مبادرة "توقير" استهدفت توفير منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية؛ لتحقيق الريادة في استدامة الخدمات المقدمة للحجاج كبار السن لتسهيل أداء النسك.
فيما عملت مبادرة "إنسانيون" على أنسنة الخدمات الدينية لكبار السن من ضيوف الرحمن.