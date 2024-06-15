44 مبادرة.. "شؤون الأسرة" يكشف عن جهود المملكة للتسهيل على كبار السن لأداء النسك

وأضاف أن مبادرة "طريق مكة" التي انطلقت في العام 2017، استهدفت تمكين كبار السن من الحجاج لاستكمال إجراءات دخولهم إلى المملكة من مطارات الدول القادمين منها والتي بلغت 11 مطارًا من 7 دول، وبلغ عدد المستفيدين من المبادرة 617 ألفًا و756 حاجًّا.