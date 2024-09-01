"تعليم نجران" تدعو الطلاب والطالبات إلى المشاركة في مسابقة "إبداع نجران 2025"

ويشترط أن يكون تسجيل الطلاب والطالبات السعوديين بنسبة 100 % في المدارس البالغ عدد طلابها (100 - 400) طالب أو طالبة، وكذلك تسجيل طلاب وطالبات المدرسة السعوديين، الذين تبلغ نسبتهم 90 % في المدارس التي يزيد عدد طلابها على 400 طالب أو طالبة.