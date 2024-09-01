"تعليم نجران" تدعو الطلاب والطالبات إلى المشاركة في مسابقة "إبداع نجران 2025"

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران؛ ممثلة في إدارة الشؤون التعليمية، الطلاب والطالبات إلى المشاركة في مسابقة "إبداع نجران 2025"، للمرحلة الأولى من الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وذلك من خلال الرابط التالي: https://www.mawhiba.org، ويستمر التسجيل حتى 30 سبتمبر.
ويهدف الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، إلى تنمية روح الإبداع للطلاب والطالبات في المجالات العلمية والتقنية، واكتشاف المواهب الكامنة لطلاب وطالبات الوطن وتطوير مهاراتهم وقدراتهم في مجالات البحث والابتكار، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية بمشاريع متميزة.
ويشترط أن يكون تسجيل الطلاب والطالبات السعوديين بنسبة 100 % في المدارس البالغ عدد طلابها (100 - 400) طالب أو طالبة، وكذلك تسجيل طلاب وطالبات المدرسة السعوديين، الذين تبلغ نسبتهم 90 % في المدارس التي يزيد عدد طلابها على 400 طالب أو طالبة.