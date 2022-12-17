الأمير فيصل بن تركي يحصل على جائزة دولية في صناعة التنمية والسلام

وتسلم الأمير فيصل الجائزة، خلال حفلٍ أُقيم أمس الجمعة بمكتبه في الرياض، وتحدث الأمير فيصل خلال الاحتفال عن جهود الجمعية بمراكزها الأربعة في الرياض، وجدة، والدمام، وأخيرًا جازان. وأكد أن الجمعية تقدم خدماتها لمئات المستفيدين من الجنسين، لافتًا إلى دورها الرائد في مجالها منذ تأسيسها، قبل أكثر من 25 عامًا، على يد الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز، - رحمه الله-.