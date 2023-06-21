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الأعلى منذ 40 عاماً.. المملكة تسجل مستوى قياسياً بمتوسط هطول الأمطار بـ 110 ملم
بين أكتوبر وأبريل.. ومكة تسجّل أعلى هطول مطري يومي بـ 167 ملم
سجّلت المملكة مستوىً قياسيًا في متوسط هطول الأمطار بـ 110 ملم خلال الفترة من أكتوبر 2022م إلى أبريل 2023م؛ الذي يعد الأعلى منذ 40 عامًا.
وفي التفاصيل، كشف التقرير الهيدرولوجي الذي نشرته وزارة البيئة والمياه والزراعة في حسابها على "تويتر"، أن متوسط هطول الأمطار في مناطق المملكة بلغ 110 ملم، وأن حجم السيول بلغ 2.15 مليار م³، وبلغ حجم السيول الواردة للسدود 665 مليون م³.
وأضاف التقرير أن أعلى هطول مطري يومي سُجّل في منطقة مكة المكرّمة بـ 167 ملم، وأعلى متوسط للهاطل المطري سُجّل في منطقة الرياض بـ 222 ملم، فيما بلغت كميات مياه السيول الواردة لسدود منطقة مكة المكرّمة أكثر من 212 مليون م³، وسجل سد بيش بمنطقة جازان أعلى كمية سيول واردة بـ 113 مليون م³، وبلغ حجم المياه المنصرفة من السدود 385 مليون م³.