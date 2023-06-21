الأعلى منذ 40 عاماً.. المملكة تسجل مستوى قياسياً بمتوسط هطول الأمطار بـ 110 ملم

وأضاف التقرير أن أعلى هطول مطري يومي سُجّل في منطقة مكة المكرّمة بـ 167 ملم، وأعلى متوسط للهاطل المطري سُجّل في منطقة الرياض بـ 222 ملم، فيما بلغت كميات مياه السيول الواردة لسدود منطقة مكة المكرّمة أكثر من 212 مليون م³، وسجل سد بيش بمنطقة جازان أعلى كمية سيول واردة بـ 113 مليون م³، وبلغ حجم المياه المنصرفة من السدود 385 مليون م³.