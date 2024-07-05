ختام معسكر المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عاماً في الأردن

اختتم المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عاماً، اليوم الجمعة معسكره الإعدادي الذي أقيم في العاصمة الأردنية عمّان، واستمر لمدة أسبوعين وذلك للمشاركة في البطولة الثلاثية الودية للناشئات التي نظمها الاتحاد الأردني لكرة القدم، بهدف دعم وتطوير الكرة النسائية، والاطلاع بشكل أكبر على المستويات الفنية للاعبات.
وتضمن المعسكر الذي شهد مشاركة 25 لاعبة تدريبات يومية شملت تمارين لياقية وتكتيكية تحت إشراف المدير الفني للمنتخب الوطني الكرواتية ستيلا قوتال، حيث خاض المنتخب مباراتين ودّيتين أمام المنتخب اللبناني والمنتخب الأردني على استاد البتراء.
من جانبها أكدت عالية بنت عبدالعزيز الرشيد، مدير إدارة كرة القدم النسائية، أن خوض مباريات ودية يسهم في بناء الثقة وتعزيز الروح الجماعية، بالإضافة إلى تطوير المستويات الفنية واكتساب الخبرة.
وأشارت الرشيد أن الهدف الرئيس من إقامة هذا المعسكر هو الاطلاع على المستويات الفنية للاعبات، وخوض تجربة إقامة المعسكرات الخارجية للاعبات، تمهيداً للاستحقاقات المقبلة.