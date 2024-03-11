مباحثات "سعودية- بحرينية" حول تبادل الخبرات في "السكن الاجتماعي والتخطيط العمراني"

استقبلت وزيرة الإسكان والتخطيط في مملكة البحرين آمنة بنت أحمد الرميحي، في مكتبها بالعاصمة البحرينية المنامة، وكيل التخطيط الحضري والأراضي بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس فهد المطلق، وذلك بحضور رئيس هيئة التخطيط والتطوير العمراني المهندس أحمد الخياط، ووكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني البحريني المهندس عاصم عبد الله، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وشهد اللقاء بحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في عدد من الموضوعات ذات الصلة بقطاع السكن الاجتماعي والتخطيط العمراني، واستعراض عدد من الموضوعات المشتركة من بينها تشكيل لجنة فنية مشتركة لوضع الحلول التخطيطية للمجاورات السكنية وتبادل الخبرات المهنية والفنية والتجارب التي من شأنها زيادة فرص التعاون والخبرات.
ويأتي هذا اللقاء على هامش مشاركة المملكة العربية السعودية في أعمال النسخة السابعة من قمة البحرين للمدن الذكية 2024، والتي نظمتها وزارة شؤون البلديات والزراعة تحت شعار "التقدم في مسيرة التطوير عبر الذكاء الاصطناعي".
يذكر أن قمة البحرين للمدن الذكية ناقشت الاتجاهات الحديثة المتعلقة بالمدن الذكية من أبرزها نماذج للمشاريع الحكومية الذكية المستدامة، والخطة الوطنية للتشجير، واستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في البنية التحتية الحضرية، بالإضافة إلى شبكة الكهرباء الذكية واستخدام الذكاء الاصطناعي للأمن والسلامة في المدن الذكية، إضافة إلى التصدي للاحتيال الإلكتروني.