مباحثات "سعودية- بحرينية" حول تبادل الخبرات في "السكن الاجتماعي والتخطيط العمراني"

استقبلت وزيرة الإسكان والتخطيط في مملكة البحرين آمنة بنت أحمد الرميحي، في مكتبها بالعاصمة البحرينية المنامة، وكيل التخطيط الحضري والأراضي بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس فهد المطلق، وذلك بحضور رئيس هيئة التخطيط والتطوير العمراني المهندس أحمد الخياط، ووكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني البحريني المهندس عاصم عبد الله، وعدد من المسؤولين من الجانبين.