أداء مطارات المملكة في فبراير.. هذا المطار حصد المركز الأول بالتزام بلغ 82%

ونال كل من: (مطار الملك خالد الدولي، ومطار الملك فهد الدولي، ومطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجيزان، ومطار حائل الدولي، ومطار القريات) المراكز المتقدمة في التقرير؛ حيث اتبعت الهيئة مبدأ الشفافية تجاه تقييم أداء المطارات؛ حيث قسمت إلى خمس فئات، تبدأ بفئة المطارات الدولية التي تزيد أعداد المسافرين فيها على 15 مليون مسافر سنويًّا، وحصل مطار الملك خالد الدولي بالرياض فيها على المركز الأول بنسبة التزام بلغت 82%، بينما جاء ثانيًا مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة التزام وصلت إلى 45%.