الأرصاد: أمطار متوقعة على العاصمة الأيام القادمة.. وغزيرة جداً على المرتفعات

أكّد المختص في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن الأجواء في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية ومنطقة الرياض حتى شرق المرتفعات في محافظة بيشة ومحافظة العقيق، تتعرّض لبعض الأتربة والغبار المثار بسبب عودة نشاط الرياح الشمالية التي تصل سرعتها إلى حوالي 35 كم/ ساعة، ومتوقع استمرارها حتى نهاية الأسبوع.
وأضاف العقيل، أن هذه الرياح ساعدت على عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية بعد ارتفاعها الأسبوع الماضي نتيجة موجة حارة صاحبها ارتفاعٌ قياسي بدرجات الحرارة.
وتوقع العقيل، هطول أمطار على المنطقة الشرقية والرياض بما فيها العاصمة، خلال هذا الأسبوع، بدأت بوادرها الآن على المناطق الجنوبية الشرقية بصحراء الربع الخالي، وتكون الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على المناطق الحدودية مع سلطنة عُمان والإمارات، وهي استمرار للحالة الجوية السابقة، ولا يُستبعد أن تتعرّض العاصمة الرياض لبعض السحب يتخللها الركام الرعدي مصحوباً ببعض الهطولات تكون غزيرة جداً على مرتفعات عسير وجازان ونجران والباحة.