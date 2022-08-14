الأرصاد: أمطار متوقعة على العاصمة الأيام القادمة.. وغزيرة جداً على المرتفعات

وتوقع العقيل، هطول أمطار على المنطقة الشرقية والرياض بما فيها العاصمة، خلال هذا الأسبوع، بدأت بوادرها الآن على المناطق الجنوبية الشرقية بصحراء الربع الخالي، وتكون الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على المناطق الحدودية مع سلطنة عُمان والإمارات، وهي استمرار للحالة الجوية السابقة، ولا يُستبعد أن تتعرّض العاصمة الرياض لبعض السحب يتخللها الركام الرعدي مصحوباً ببعض الهطولات تكون غزيرة جداً على مرتفعات عسير وجازان ونجران والباحة.