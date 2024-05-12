مجموعة رواد الضيافة تُعلن عن افتتاح "زيلوس" الوجهة الجديدة لتناول الطعام الفاخر في جدة

أعلنت مجموعة رواد الضيافة عن افتتاح مطعم "زيلوس"، وجهة تناول الطعام الترفيهية الفاخرة في مركز لي برستيج التجاري، طريق الملك عبدالعزيز- جدة، والذي سيعيد تعريف تجربة الطهي الراقيّة في المنطقة بقائمة طعام مميزة تجمع ما بين بين نكهات البحر الأبيض المتوسط وفنون الطبخ الآسيوي، إلى جانب العروض الترفيهية المتنوعة والموسيقى الحيّة.
"زيلوس" والذي افتتح في الـ 8 من مايو من المتوقع أن يأسر الذواقة بقائمته المعدّة خصيصاً على أيدي الطاهِ الشهير الحائز على نجمتيّ ميشلان، بينو لافارا، المعروف ببراعته في الطهي وأخذه للضيوف في مغامرات تذوق لم يسبق لها مثيل.
كما صرّح مشاري السلمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة رواد الضيافة، بأن "زيلوس يضع معايير جديدة للتميز في مجال تناول الطعام الترفيهي" موضحاً بآنه: "يطمح لأن يكون زيلوس مثالًا للرقي والرفاهية في مشهد تناول الطعام النابض بالحياة في جدة."
وأشارت المجموعة بأن زيلوس يمتاز بأجواء معاصرة راقية تستهدف الأزواج ومجموعات الأصدقاء الباحثين عن تجارب لا تُنسى للاستمتاع بالعروض الفاخرة المتنوعة من وجبات العشاء الشهيّة إلى التجمعات المفعمة بالحيوية.
وبالإضافة إلى المأكولات، تتوسع تجارب زيلوس إلى طاولة مشروبات متطورة وفرن بيتزا على أحدث طراز ومجموعة من خيارات الترفيه المبتكرة بما في ذلك منسقيّ الأغاني المشهورين.
مجموعة رواد الضيافة تعتزم لأخذ رواد المطعم في رحلة لاكتشاف فنون الطهي بالتزامن مع النجاح الذي حققه مشهد المطاعم الفاخرة في جدة.