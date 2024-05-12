مجموعة رواد الضيافة تُعلن عن افتتاح "زيلوس" الوجهة الجديدة لتناول الطعام الفاخر في جدة

"زيلوس" والذي افتتح في الـ 8 من مايو من المتوقع أن يأسر الذواقة بقائمته المعدّة خصيصاً على أيدي الطاهِ الشهير الحائز على نجمتيّ ميشلان، بينو لافارا، المعروف ببراعته في الطهي وأخذه للضيوف في مغامرات تذوق لم يسبق لها مثيل.