استشاري أورام: فرصة علاج سرطان الثدي تصل إلى 90% إذا اُكتشف مبكراً

وأشارت إلى أن أثناء فترة العلاج يكون دور العلاج الطبيعي في المحافظة على النشاط الحركي وإعادته من خلال التمارين المختلفة والسيطرة على بعض الآلام من خلال العلاج اليدوي، وتقنيات العلاجية وفق معايير وضوابط علمية تراعي طبيعة تأثير المرض، ويستمر دوره لما بعد العلاجات الأخرى خاصةً عند حدوث بعض المضاعفات؛ مثل التورم اللمفاوي الناتج من عدم انتظام الدورة اللمفاوية أو بعد استئصال عدد من العقد اللمفاوية عند الخضوع لجراحة الثدي أو بعد الخضوع للعلاج الإشعاعي، وهنا يرتكز دورة على التمارين العلاجية التصريف اللمفاوي استخدام الضاغط المناسب والاعتناء بالجلد حتى يخفف من حجم التورمان والمضاعفات المحتملة.